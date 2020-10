Ercolano – Buonajuto nominato vicepresidente nazionale dell’Anci.

“E’ per me motivo di orgoglio e allo stesso tempo di responsabilità assumere la vicepresidenza nazionale dell’Anci

, l’associazione che riunisce i comuni d’ Italia.

Da #sindaco conosco bene le difficoltà e le sfide che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare nell’interesse delle comunità che amministriamo e lungo questo solco continuerò il mio operato.

Ringrazio il presidente Antonio Decaro per la fiducia accordatami, Italia Viva per avermi concesso questa opportunità, ma voglio ringraziare soprattutto i miei concittadini. Questa nuova sfida premia soprattutto il lavoro fatto in questi anni per la città di Ercolano. Il mio impegno sarà ancora più forte”.