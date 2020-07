Torre del Greco – Approvata dalla Giunta Comunale la delibera di adozione del Piano Urbanistico Comunale Strutturale di cui alla L.R. 16/2004 ed alRegolamento Regionale 7/2019.

Approvato, in sostanza, il documento proposto dal Vicesindaco ed assessore all’ Urbanistica Michele Borriello, che dopo oltre un quarantennio consentirà l’avvio di procedure e di iter amministrativi che ridisegneranno gli spazi, i luoghi e le attività della città di Torre del Greco, aggiornandoli alle nuove e mutate esigenze normative, e, di vita.

Nello specifico, il P.U.C. pensato dall’Amministrazione comunale, intende porsi non solo come uno strumento di riqualificazione e di rigenerazione della realtà culturale ed architettonica del territorio, quanto piuttosto, come un metro di intervento per conoscere e captare quanto le scelte immaginate e proposte nella forma strutturale, intercettino realmente i bisogni e le esigenze della collettività e della comunità torrese.

“Il comune di Torre del Greco – ha dichiarato l’ Assessore Michele Borriello – ha un notevole bisogno di rimodularsi in città ben strutturata ed identificata, per recuperare il ruolo che, storicamente, l’ha caratterizzato nel contesto vesuviano-costiero.

È, pertanto, fondamentale un’attenta discussione che dovrà vedere impegnate e coinvolte tutte le categorie di cittadini, supportati da esperti delle varie discipline, per l’elaborazione e la formulazione di proposte ed idee che offrano una nuova interpretazione del nostro autentico genius loci. Abbiamo immaginato un testo che rivolga la necessaria attenzione ad un territorio vulnerabile, capace di coniugare in modo equilibrato le esigenze di tutela e di valorizzazione ambientale”. ​ ​ ​

Il P.U.C. strutturale così approvato, sarà messo in pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito web dell’Amministrazione ​ per sessanta giorni entro i quali sarà consentito ai soggetti pubblici e privati – anche costituiti in associazioni e comitati – proporre osservazioni contenenti modifiche e/o integrazioni alla proposta di piano.