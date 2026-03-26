Napoli – Una storia dedicata al mare: premiati servizi fari e segnalamento della Marina Militare e Guardia Costiera. Va alle due importanti istituzioni l’edizione 2026 del premio Associazione circoli nautici della Campania, riconoscimento che ogni anno viene attribuito a corpi e realtà che hanno fatto tanto per l’oro blu nella regione e più in generale in tutta Italia.

La consegna dell’importante premio sarà effettuata il prossimo 10 aprile, in occasione della quinta edizione della Giornata del mare e della cultura marinara, quest’anno in programma presso il comando logistico della Campania.

Definite anche le motivazioni: per la menzione speciale al servizio fari e segnalamento della Marina Militare l’assegnazione avviene “per l’altissimo valore istituzionale e per la secolare opera svolta a presidio della sicurezza della navigazione. Custode silenzioso delle nostre coste, garante di orientamento e protezione per quanti vivono il mare, il Servizio Fari rappresenta un esempio eminente di dedizione, competenza e spirito di servizio al Paese”; per il corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera il premio viene invece conferito “per l’incessante attività di vigilanza, controllo e soccorso in mare, svolta con altissima professionalità e spirito di abnegazione, a tutela della vita umana e della sicurezza della navigazione. Presenza costante e riferimento autorevole per diportisti, pescatori e operatori marittimi, la Guardia Costiera incarna il valore della responsabilità, della prontezza operativa e del servizio allo Stato”.







“Anche quest’anno – afferma Gianluigi Ascione, presidente dell’associazione Circoli Nautici della Campania – il nostro riconoscimento premia la lunga tradizione ed il costante impegno di due realtà che tanto hanno fatto per la nostra marineria, nel solco di un impegno che pone al centro la cultura e l’amore per il mare”.