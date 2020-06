Il Gazebo Rosa Onlus non si è mai fermato di fronte a nulla ma trova forza soprattutto dai momenti di difficoltà come quello che sta vivendo il teatro dal vivo a causa della pandemia.

Il distanziamento per la Fondatrice della ONLUS Rosa Visciano diventa una nuova sfida di fronte alla quale non ci si può fermare. “The show must go on” è stata la filosofia ed il motore trainante, in questa guerra contro un nemico invisibile, durante la quale con la tecnologia e la comunicazione a distanza, i suoi fantastici attori non si sono mai fermati.

L’idea nasce per far sì che la cultura continui a vivere, perché essa è la salvezza del mondo ed il teatro e tutte le persone che lo rendono possibile, sono gli strumenti per raggiungere tale scopo.

Il TEATRO Di STRADA de Il Gazebo Rosa Onlus, dunque, si trasferisce nei cortili, sui lastrici solari dei condomini, nelle ville comunali, nelle corti dei palazzi storici o negli spazi aperti delle scuole e in tutti i luoghi che decidono di accoglierlo, secondo le nuove norme e disposizioni di sicurezza sanitaria. “L’ODISSEA” mun è stato e mun è, il testo del grande OMERO rivisitato e rielaborato di notte, dalla Fondatrice Rosa, è un testo esilarante ma anche di denuncia, epico ma che riporta a temi della contemporaneità.

Tutto è rappresentato rigorosamente in costume storico, come a sottolineare che: il tempo passa, ma nulla cambia.

L’impegno e la passione profusi da parte dei NON ATTORI di “GAZEBO TEATRO”, li rende degni di plauso.

Mamme, ragazzi, bambini e uomini saranno in scena per tutti coloro che amano il teatro e ne sapranno apprezzare le molte forme che esso può assumere. Un momento intimo vissuto tra condomini o amici, nel rispetto delle regole di distanziamento. La compagnia porterà il teatro nei cortili, sui lastrici e ovunque vogliate, facendone richiesta

via e-mail ass.gazebo.rosa@gmail.com oppure al numero 3396563193.