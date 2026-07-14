Castelfranci – A Castelfranci (AV) la III edizione del Festival Atipico

Il prossimo 17 luglio presso la “cantina Antonio Molettieri”. Manifestazione all’insegna del vino d’autore, stand gastronomici e musica live

Si terrà il prossimo 17 luglio a Castelfranci, in Provincia di Avellino, con inizio previsto alle ore 19.00, la III edizione del Festival Atipico, tappa ormai fissa dell’estate irpina, ospitata presso la storica cantina Antonio Molettieri.

La manifestazione sarà all’insegna del vino d’autore, stand gastronomici e musica live, nella suggestiva cornice Irpina. Previsto il concerto al tramonto degli artisti Francesco Bearzatti e Carmine Ioanna.







L’ingresso alla serata, gratuito per i minori, prevede una quota di partecipazione di 25 € a persona, comprensiva di un calice di vino a scelta tra Badius, Atipico e Sama, oltre a un arrosticino con focaccia.

“Un’altra edizione che promette emozioni, buon vino, convivialità e ricordi indimenticabili”, fanno sapere gli organizzatori.

“Atipico è molto più di un festival: è un invito a vivere il vino, la musica e il territorio in un’atmosfera autentica, tra i vigneti della nostra cantina”.

È consigliabile portate con sé un plaid, da stendere tra i filari e godersi il tramonto, la musica e la magia della serata immersi nella bellezza del vigneto.

Le modalità di partecipazione/prenotazione all’evento sono indicate al link:

https://www.facebook.com/CantinaMolettieri