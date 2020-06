Un fenomeno preoccupante per il quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli investe enorme impegno, collaborando attivamente con i servizi sociali e i centri antiviolenza diffusi su tutto il territorio partenopeo.

Sforzo confortato da risultati incoraggianti: nelle ultime due settimane 6 sono le persone arrestate in flagranza, 7 quelle denunciate in stato di libertà. 19 le querele presentate, segnale di una rinnovata fiducia nelle forze dell’ordine.

Arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, resistenza e lesioni a p.u. un 48enne di Grumo Nevano, sorpreso dai militari della stazione locale mentre insultava e minacciava di morte la madre convivente di 83 anni. Pretendeva denaro per acquistare alcolici, per assecondare la sua dipendenza. Poco prima l’aveva anche colpita e non era la prima volta.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, le violenze andavano avanti da circa 6 mesi e dietro ogni aggressione sempre una richiesta di denaro.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore e ritenuta guaribile in 7 giorni.

Per il 48enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.