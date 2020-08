Torre del Greco – Ha male alla caviglia, si fa portare al Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca per una visita, lì fa il tampone, come da prassi, non ha febbre o altri sintomi che gli fanno pensare di essere positivo, ma ecco la sorpresa: il test rileva che è stato contagiato.

E’ scattata immediatamente la procedura anti-Covid ed il paziente è stato collocato in una stanza isolata.

Tutte le persone che sono entrate in contatto con lui, compresi gli infermieri ed i medici che lo hanno visitato presso la struttura ospedaliera, sono stati posti in isolamento domiciliare.

Chiuso il Pronto Soccorso per procedere alla necessaria sanificazione.

La notizia è riportata dal FattoVesuviano.