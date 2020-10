I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti un 41enne del posto.

Durante un servizio anti-droga, i militari dell’Arma – che monitoravano l’uomo da diversi giorni – hanno seguito il 41enne e lo hanno sorpreso all’interno di un suo casolare.

Stava annaffiando delle piante di marijuana, le aveva messe in dei vasi da fiori. I Carabinieri hanno constatato come l’uomo avesse creato una vera e propria serra per far crescere le piante illegali.

64 i fusti rinvenuti e sequestrati per un’altezza compresa tra gli 80 e i 120 centimetri. Il peso complessivo è di 10 chili.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.