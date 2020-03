Torre del Greco – Di poco fa la notizia che molti non volevano che arrivasse. Circa alle 8 di stamattina, la propritaria della salumeria Viola è deceduta all’ospedale Monaldi dove era ricoverata da più di due settimane perché positiva al Coronavirus. La morte della signora Michela, pare, sia dovuta a complicanze legate alla sua malattia oncologica.

Solo tre giorni fa, sulla pagina Facebook, la notizia della riapertura dopo la sanificazione e la quarantena dei gestori:

“Stiamo tornando… – scrivevano il 22 marzo – era doverosa e ovviamente obbligatoria la sanificazione del negozio Viola 1936. Come in ogni cosa che facciamo, abbiamo voluto rendere partecipi i nostri clienti e chiunque possa vedere questo post. Siamo stati una delle prime famiglie ad essere colpiti…. E fortunatamente … Al termine della nostra quarantena…siamo pronti a ripartire più carichi e motivati di prima…. Noi ci siamo….siamo pronti….applicheremo tutte le procedure necessarie, per garantire la Vostra e la Nostra sicurezza. La Signora Michela sta continuando la Sua battaglia….e Lei, se potesse, sarebbe in prima linea con noi per fare ripartire il nostro lavoro….la nostra passione….la nostra tradizione….la nostra vita….quindi noi ci impegneremo affinché tutto questo venga fatto nel migliore dei modi!!! Vi aspettiamo!!!”.