Ercolano – Senza vergogna, rubata la macchina della Croce Rossa di Ercolano

Rubata la macchina della Croce Rossa di Ercolano che in questi mesi è stata utilizzata per fornire assistenza a decine di malati di Covid19 e per consegnare farmaci e generi di prima necessità a chi era in difficoltà o non poteva uscire da casa.

Proprio nel corso di uno di questi servizi effettuati a Torre del Greco, ieri pomeriggio è stato rubato il veicolo utilizzato dalla Croce Rossa.

Indagano gli inquirenti.