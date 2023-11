Gli uomini della Polizia Locale di Napoli della Unità Operativa San Lorenzo sono intervenuti in via Arenaccia presso un’attività di ristorazione ed hanno riscontrato che il titolare aveva fatto realizzare una struttura abusiva di 36 mq in alluminio e plexiglas con sottostante pedana in legno dotata di impianto di illuminazione, di condizionamento e di diffusione audio video.

La struttura che di fatto costituiva una piccola sala ristorante è stata sottoposta a sequestro perché realizzata in assenza dell’idoneo titolo edilizio abilitativo.

Il Titolare del ristorante è stato denunciato per abusivismo edilizio.