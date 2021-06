Scoperta e ‘stangata’ dai carabinieri di Firenze, con un’ordinanza del gip che dispone sette arresti (cinque in carcere, due ai domiciliari), una banda di rapinatori di Rolex in trasferta. Da Napoli si muovevano verso il Centro Nord e colpivano, dopo pedinamenti in moto, persone in strada con orologio al polso di valore ingente.

L’indagine, coordinata dalla procura di Firenze, ha portato al provvedimento del gip dove si ravvisano gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per due rapine perpetrate ai danni di passanti a Firenze (il 23 aprile) e a Torino (a maggio), per un valore complessivo di diverse decine di migliaia di euro. Recuperato un orologio Rolex del valore commerciale di 10.000 euro rapinato a Torino.

Il gruppo di origine campana, come hanno ricostruito i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Firenze, è composto da soggetti tra i 24 e i 53 anni ed era organizzato con un modus operandi specifico: gli indagati pianificavano trasferte giornaliere da Napoli al Centro-Nord muovendosi, per lo più, a bordo di furgoni presi a noleggio dove dentro trasportavano almeno due moto di grossa cilindrata poi utilizzate in un arco orario piuttosto ristretto (un’ora circa) per pedinare le vittime e poi, nel momento più favorevole, rapinarle in strada.

Sequestrati, nel corso degli arresti, vestiti corrispondenti a quelli indossati durante le rapine. Il provvedimento cautelare è stato al momento eseguito nei confronti di quattro soggetti, mentre gli altri tre sono ricercati.