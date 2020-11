Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno notato in piazza San Nicola a Giugliano una persona dall’atteggiamento circospetto che si stava accostando ad un’auto in sosta e che, all’avvicinarsi degli agenti per controllarlo, ha estratto una pistola al loro indirizzo.

I poliziotti, dopo una colluttazione, hanno disarmato e bloccato l’uomo ed hanno accertato che l’arma, una semiautomatica con un colpo in canna e completa di caricatore con 16 cartucce calibro 9×21, era detenuta regolarmente da un terzo soggetto.

R. M., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per ricettazione, porto abusivo di arma e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il proprietario della pistola è stato denunciato per omessa custodia di armi.