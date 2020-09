Portici – Muore a 28 anni: il cordoglio del sindaco Cuomo

“Il cuore di Ciro non ce l’ha fatta, e questo giovane guerriero di Portici, la sua famiglia, i suoi amici e tante persone impegnate in gruppi di preghiera per la sua guarigione piangono per questa giovane vita strappata all’esistenza terrena.

Esprimo il dolore ed il cordoglio di tutta la nostra comunità alla famiglia di Ciro e ai tanti Amici che lo hanno amato in vita e lo porteranno per sempre nei propri ricordi” ha scritto Enzo Cuomo, sindaco della città.

Il giovane è deceduto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito: ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli dal 16 agosto, Ciro Claudi è purtroppo deceduto lo scorso 8 settembre.