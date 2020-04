Napoli – Agente di polizia perde la vita travolto da un’auto guidata da malviventi. Una tragedia avvenuta in nottata.

Tre criminali hanno tentato di forzare il bancomat dell’agenzia Credit Agricole in via Abate Minichini. Una segnalazione è arrivata al 113 ed un volante della polizia del commissariato Secondigliano è giunta in via Calata Capodichino mentre i delinquenti cercavano di dileguarsi in auto imboccando quest’ultima in contro senso.

L’auto degli agenti, sempre all’altezza di Calata Capodichino, avrebbe cercato di frapporre un blocco alla fuga della vettura sulla quale si trovavano i malviventi ma è stata travolta dagli uomini in fuga.

Durante il violentissimo impatto un poliziotto, Pasquale Apicella agente scelto, di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito.

I due rapinatori feriti nello scontro sono stati bloccati. Un terzo è fuggito.