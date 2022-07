Sfiorata la tragedia in Campania: un camionista è finito con il suo camion sulle barriere laterali ed è rimasto incastrato tra le lamiere.

E’ accaduto stamattina sull’autostrada A1 tra il casello di Santa Maria Capua Vetere ed il casello di Capua, in direzione Nord. La situazione si è subito presentata drammatica, tanto che per liberare l’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Inoltre, sul posto, è giunta anche un’autogru e una squadra di supporto.

L’uomo ferito è un 60enne di nazionalità straniera, affidato naturalmente alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza.

Dopo aver messo in salvo il 60enne, i Vigli del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza anche il veicolo per il successivo recupero.