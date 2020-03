Torre Annunziata – Stava minacciando il titolare di una pescheria di Via Plinio con un coltello: pretendeva l’incasso. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata erano poco distanti e hanno assistito all’intera scena. Prima che l’uomo potesse fuggire col denaro, i militari sono intervenuti e lo hanno arrestato. In manette A.M., un 24enne di Pagani già sottoposto agli arresti domiciliari.

Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 8 cm.

Arrestato per tentata rapina ed evasione, il 24enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.