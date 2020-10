“Nella nostra città continuiamo a registrare un aumento di casi di positività al Covid-19. Dai dati forniti dall’ASL e incrociati con quelli in nostro possesso, i cittadini di Ercolano che attualmente risultano positivi sono 240, a fronte di 17 guariti, per un totale di 1.614 tamponi effettuati dall’inizio di ottobre”. Lo rende noto il sindaco Ciro Buonajuto.

“Il nuovo DPCM del Governo Conte introduce nuove restrizioni, ora siamo in attesa del Decreto Legge che varerà le misure di sostegno per le categorie penalizzate. In qualità di vicepresidente nazionale dell’Anci, nel corso di una nuova videoconferenza con il vicegovernatore Fulvio Bonavitacola, ho proposto di tenere aperte almeno le scuole elementari, perché si tratta di scuole di prossimità e non gravano sul trasporto pubblico locale ed inoltre i bambini, non essendo autonomi, in molti casi sono in compagnia dei nonni e questa situazione potrebbe generare altri disagi e problemi, prosegue il sindaco.

Inoltre, ho sottolineato come bar e ristoranti, impossibilitati a rimanere aperti fino alle 23.00, di fatto hanno subito un blocco dell’attività e pertanto, vanno aiutati con azioni concrete e veloci.

La situazione è molto seria e per questo rivolgo nuovamente il mio appello ad una maggiore attenzione. Tutti quanti noi dobbiamo affrontare questo momento con responsabilità e rigore. Rispettiamo le regole”, conclude Buonajuto.