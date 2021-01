Castellammare di Stabia – La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud hanno comunicato che sono 58 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle giornate del 12 e del 13 gennaio 2021. 30 di essi presentano sintomi lievi della malattia.

Tra i nuovi contagiati ci sono un bimbo di un anno, dieci bambini tra i 4 ed i 10 anni e quattro ragazzi tra gli 11 ed i 16 anni. Sono stati lavorati complessivamente 276 tamponi. I guariti per lo stesso periodo sono 46. Tra di essi una bambina di 5 mesi e sei ragazzi tra gli 11 ed i 15 anni.

Specifichiamo che, per quanto riguarda il dato degli attuali positivi in città, la statistica è in aggiornamento in quanto oggetto di verifica sulla base delle persone dichiarate guarite a partire da novembre, comprese le comunicazioni riguardanti la circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 riguardante la fine del periodo di isolamento domiciliare fiduciario al 21esimo giorno dall’esecuzione del primo tampone che ha dato esisto positivo. In questi casi, infatti, il periodo di isolamento termina automaticamente se non si sono mai presentati sintomi oppure se da oltre una settimana non si presentano sintomi della malattia.

Ricordiamo, inoltre, che il dato dei nuovi positivi ha sempre riguardato i “primi positivi”, ovvero cittadini che presentano positività al virus per la prima volta, e che non vengono mai conteggiate le eventuali successive positività ai tamponi di controllo. Da lunedì 11 gennaio 2021, infine, la Campania si trova in Area Gialla. Restano in vigore le restrizioni previste dal decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.