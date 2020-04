Nessun caso di contagio da COVID- 19 e tre nuovi casi di guarigione dal virus sono stati stato rilevati, a Torre del Greco, nel corso della giornata odierna.

È il bollettino del Centro Operativo Comunale, al termine degli accertamenti con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Pertanto, il bilancio della quarantaquattresima giornata di attività continua del C.O.C., dalla Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 14;

Totale in isolamento domiciliare: 19;

Totale guariti dal COVID: 38;

Totale decessi: 18;

Totale esito tamponi odierni: 14 (Tutti Negativi)

Resta l’attesa, per le prossime ore, dei riscontri di ulteriori tamponi effettuati e, al momento, al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Un dato particolare – dichiara il sindaco Giovanni Palomba – quello registrato, questa sera. Per la prima volta, infatti, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica che vede la nostra città tra le più colpite della Regione Campania, assistiamo finalmente ad un rapporto numerico inverso tra il totale dei cittadini guariti dal COVID, oggi, superiore a quelli ancora positivi. È un dato che, certamente, ci conforta e ci indica che stiamo andando nella direzione giusta, ma che allo stesso modo non ci autorizza ad abbassare l’attenzione, né ad abbandonarci a comportamenti non conformi a quanto disposto dalle autorità governative. Continueranno anche nei prossimi giorni le attività di presidio e di monitoraggio del territorio per garantire l’applicazione delle misure di contenimento e di contrasto al virus. Non molliamo proprio ora. Uniti ce la faremo”.