San Giorgio a Cremano – Zinno: “Scende in campo la Protezione Civile: riparte il servizio di assistenza leggera”.

Ecco la comunicazione completa del primo cittadino, Giorgio Zinno:

“Cari concittadini, siamo in una fase molto delicata dell’emergenza Covid in cui non pochi cittadini sono in quarantena in attesa di tampone e altri, già positivi, sono costretti a convivere con l’isolamento.

Come nei momenti più difficili, anche questa volta scende in campo la Protezione Civile. Ho chiesto infatti ai nostri volontari di ricominciare da domani il servizio di assistenza leggera rivolto a coloro che sono ammalati di Covid o si trovano in quarantena, ma anche agli anziani e agli immunodepressi che per cautela non possono uscire.

I volontari saranno disposizione ogni giorno dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per acquisto e consegna a domicilio di farmaci e spesa giornaliera.

Per richiedere il servizio basterà contattare i numeri della Protezione Civile: 081 56 54 735 oppure 081 5654742.

I nostri volontari sono una preziosa risorsa per la nostra città. Lo hanno dimostrato già nel periodo del lockdown, in cui non si sono mai sottratti all’impegno e alla solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà.

A tutti i volontari va il mio ringraziamento per il prezioso apporto che danno alla nostra comunità.