Coronavirus San Giorgio a Cremano – 19 persone guarite in una settimana, a dirlo ieri, domenica 19 aprile, il sindaco Giorgio Zinno in un comunicato:

“Cari concittadini si chiude una settimana molto positiva sul fronte della lotta al covid19.

Anche oggi abbiamo avuto 4 concittadini guariti su ben 29 tamponi, tutti negativi.

Con questi dati arriviamo a ben 19 persone guarite in una settimana, segnale molto incoraggiante e che restituisce non solo la libertà di azione, ma anche la sicurezza di aver sorpassato un momento molto difficile a tante persone colpite dal virus.

Oggi e domani saranno pochissimi i tamponi segno che la pandemia rallenta in maniera considerevole e che sempre meno medici hanno casi da segnalare.

Mi raccomando di non abbassare la guardia. Mi sono arrivate notizie non positive della presenza di più persone per strada nella giornata di ieri. Cercate di non scendere la mattina ma il pomeriggio per fare gli acquisti necessari diminuendo l’affollamento fuori ai supermercati la mattina.

Non mi scoccerò mai di dirvi che questo momento è quello più delicato. Il risultato di questi giorni proviene dal distanziamento sociale dei giorni passati. Eventuali errori di oggi li pagheremo tra una settimana. Solo rispettando le norme e le regole del distanziamento riusciremo a garantire l’incolumità di noi stessi, delle persone a noi care e del prossimo”.