Portici – Portici piange la sua vittima da Coronavirus. A darne notizia, il sindaco Enzo Cuomo:

“Purtroppo la Signora di 69 anni di Portici ricoverata al Loreto Mare in terapia intensiva e positiva al COVID 19 é deceduta per un infarto in seguito ad insufficienza respiratoria causata dalla infezione virale.Sembrerebbe non avesse altre patologie pregresse.

Il Cuore grande di questa Mamma e di questa Moglie non ha retto a questo maledetto virus.

Ci stringiamo con affetto e cordoglio ai Figli ai Parenti ed all’intero quartiere dove la Signora viveva e ci uniamo tutti al loro dolore che è anche il nostro”.