Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.050 per 15 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.025 tamponi (345.975 dall’inizio della pandemia).

Si registra nelle ultime 24 ore una ripresa del contagio in quattro province (escluso solo il Sannio) e un aumento dei ricoveri. Non ci sono morti, dopo i 2 della giornata precedente. Il totale delle vittime del coronavirus resta 438. Ma nell’ultima giornata si registra un boom di guariti, con 28 pazienti ristabiliti, che portano il totale a 4.240.

La ripresa dell’epidemia in Campania rientra in un’accelerazione a livello nazionale che in queste ore ha aggiunto al conto dei positivi attuali 230 pazienti, con un incremento dei casi totali (cioé detratti guariti e deceduti) di 552 contagiati. Si tratta di numeri che da due mesi non si registravano, dopo l’avvio della Fase 2.

La preoccupazione si riflette sulla prospettiva immediata, quando a settembre la ripresa della scuola in presenza potrebbe coincidere con una seconda ondata del virus, che nel resto d’Europa è in pieno corso (in particolare in Spagna. Francia e Germania).

Di qui la decisione di eseguire 200mila test sierologici nella scuola, a partire dal 24 agosto prossimo, come vedremo nel dettaglio. Di seguito l’infografica dell’Unità di crisi e i dati clinici.