Sono numerose le segnalazioni da parte di cittadini indignati che hanno raccontato dell’ennesima incursione da parte di baby gang al Granatello di Portici. Il luogo per eccellenza della movida nella città della Reggia è finito, ancora una volta, al centro dei riflettori per l’eccesso di movida selvaggia che è da sempre una piaga della zona portuale: “Diventa sempre più pesante il problema delle baby gang al Granatello e della microcriminalità sul territorio – spiegano i consiglieri comunali Alessandro Caramiello e Domenico Avolio, del Movimento Cinque Stelle -. In particolare, l’area del Granatello è soggetta all’incursione dei vandali. Più volte abbiamo chiesto un sistema di videosorveglianza in zona, al fine di creare un deterrente per le baby gang”.

Tuttavia, il Movimento Cinque Stelle ribadisce che il fenomeno è l’ennesimo fallimento di questa amministrazione comunale, che nel frattempo è ancora impegnata a riqualificare – per l’ennesima volta – il manto stradale del corso Garibaldi: “Contestualmente abbiamo appreso che l’amministrazione comunale e l’assessore ai lavori pubblici sono ancora alle prese con il manto stradale del corso Garibaldi – ribadiscono i consiglieri comunali -. Più volte si sono vantati dei lavori svolti in questa zona, denunciando che i lavori erano stati effettuati in maniera errata durante l’amministrazione Marrone. La realtà dei fatti è che oggi questa strada è oggetto di manutenzione e significa che, ancora una volta, i cittadini stanno pagando per l’inefficienza dimostrata da questa classe politica”.

Ufficio stampa Movimento 5 Stelle Portici