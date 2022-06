Estate in vista, tempo di mare, gelati e cibi freschi. Proprio per l’occasione, il Gambero Rosso ha stilato la graduatoria italiana 2022 delle migliori gelaterie del Belpaese.

Lungo l’elenco delle gelaterie del territorio italiano premiate con “Tre Coni”. Tra queste, due sono Campane: si tratta di “Di Matteo” situata in Torchiare (SA) e della “Cremeria Gabriele” di Vico Equense (Na).

Per la la sezione “Il Gelato del Pasticcere”, la mini guida che da nord a sud Italia menziona a pari merito, senza alcuna graduatoria, i maestri pasticceri che si cimentano col sottozero, sono 38 i maestri presenti sul territorio italiano con un gelato ricco, corposo, goloso, diverso da quello dei maestri gelatieri, ma senza dubbio di grande qualità.

In Campania, sono stati menzionati: Andrea Pansa di Amalfi (Sa), Sal De Riso di Costa d’Amalfi Minori (Sa), Pasquale Marigliano di Nola (Na), Gabbiano di Pompei (Na) e, infine ma non per ultimo, Pepe Mastro Dolciere di Sant’Egidio Del Monte Albino (Sa).