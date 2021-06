Caserta – Torna la musica alla Reggia di Caserta per celebrare la Festa Europea della Musica, con una non-stop di 15 concerti affidati a giovani solisti ed ensemble, le cui proposte spaziano da Bach a Morricone.

L’evento, in programma domenica 20 giugno 2021 dalle ore 10.30 alle ore 17.30, è realizzato dall’associazione “Anna Jervolino” e dall’Orchestra da Camera di Caserta in collaborazione con la Reggia di Caserta ed il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania.

Gli spettacoli si terranno tra gli Appartamenti Reali e il Parco Reale della Reggia, reinventando la funzionalità e la fruibilità di alcuni spazi, quali il Vestibolo Superiore, le Sale della Conversazione e dei Fasti Farnesiani negli Appartamenti Reali, la Castelluccia e il Criptoportico del Giardino Inglese nel Parco Reale.

Il programma. Si parte alle ore 10,30 (in replica alle 11,30) con i concerti negli Appartamenti Reali (Vestibolo Superiore, le Sale della Conversazione e dei Fasti Farnesiani) e al Parco Reale (la Castelluccia).

Alle ore 11,30 l’Omaggio a Morricone nel Criptoportico del Giardino Inglese. Nel pomeriggio (alle ore 15,30 e in replica alle 16,30) si torna invece al Vestibolo Superiore, nella Sala della Conversazione e nella Sala dei Fasti Farnesiani degli Appartamenti Reali.

Ecco, invece, il dettaglio delle proposte artistiche. Nel Vestibolo Superiore degli Appartamenti Reali, alle ore 10.30 e 11.30, il Clarinet Trio composto da Alessandro Del Prete, Giuseppe Di Maio ed Emanuele Palomba si esibirà in “Divertissement”, eseguendo musiche di Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart.

Nella Sala della Conversazione degli Appartamenti Reali, alle ore 10.30 e 11.30, Claudio Mirate alla chitarra si esibirà in “Corde Virtuose”, eseguendo brani di John Dowland, Johann Sebastian Bach, Francisco Tarrega, Joaquin Turina e Johann Kaspar Mertz.

Nella Sala dei Fasti Farnesiani degli Appartamenti Reali, alle ore 10.30 e 11.30, il duo composto da Antonio Troncone al flauto e Alba Brundo all’arpa si esibirà nel concerto dal titolo “Arabesque & Syrinx”, proponendo musiche di Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, George Bizet, Eva dell’Acqua, Edward Elgar, Claude Debussy e Gabriel Faurè.

La Castelluccia del Parco Reale, alle ore 10.30 e 11.30, ospiterà il Sax Quartet composto da Chiara Maria Beatrice Cannavale (sax soprano), Leonardo Auricchio (sax contralto), Antonio Fuoco (sax tenore) e Gennaro D’Andreti (sax baritono) che si esibirà in “Sax in… opera”, sulle note di Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, George Bizet, Gioacchino Rossini e Gabriel Pierné.

Il Criptoportico del Parco Reale, alle ore 11.30, ospiterà invece l’Omaggio a Morricone eseguito dal NovaPolis Ensemble. Marco Covino (flauto), Giovanni Borriello (oboe), Giuseppe D’Antuono (clarinetto), Marco Alfano (fagotto) e Michelangelo De Luca (corno) eseguiranno alcune delle colonne sonore più celebri realizzate dal compositore Premio Oscar scomparso lo scorso luglio: da C’era una volta il West a La Leggenda del pianista sull’oceano, da Nuovo cinema Paradiso a Per un pugno di dollari.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30 e 16.30, il Vestibolo Superiore degli Appartamenti Reali ospiterà il duo di fisarmonica Luca De Prisco & Nicola Tommasini in “Mantici virtuosi” che eseguirà musiche di Astor Piazzolla, Richard Galliano, Petri Makkonen, Tony Murena, Francesco Ferrari, Ennio Morricone, Louis Bacalov, Joseph Kosma e Harold Arlen.

Nella Sala della Conversazione degli Appartamenti Reali, alle ore 15.30 e 16.30, si terrà il concerto “Corde Virtuose” di Gianpaolo Ferrigno alla chitarra, che proporrà brani di Johann Kaspar Mertz, Johan Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Augustin Barrios Mangorè, Francisco Tarrega, Franz Schubert e Manuel Maria Ponce.

La Sala dei Fasti Farnesiani degli Appartamenti Reali, infine, alle ore 15.30 e 16.30, farà da cornice al Trio Algol, composto da Stefano Tommaso Duca (flauto), Marilena Di Martino (violino) e Restituta Rando (chitarra) che nello spettacolo “Hausmusik” proporrà brani di Ferdinando Carulli, Joseph Kreutzer, Carl Wilhelm August Blum e Gabriel Fauré.

I concerti sono gratuiti. L’ingresso ai concerti è consentito ai possessori del biglietto d’ingresso o abbonamento alla Reggia di Caserta, disponibile su https://www.ticketone.it/artist/reggia-caserta/reggia-di-caserta-1818672/

