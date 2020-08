Torre del Greco – Un nuovo caso di contagio da COVID- 19 – in forma asintomatica – è stato rilevato a Torre del Greco.

E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco, Giovanni Palomba – in assetto permanente a Palazzo Baronale – che precisa trattarsi dell’ accertata positività, a mezzo tampone, di un giovane ventunenne del territorio cittadino – attualmente in isolamento domiciliare – di rientro da un soggiorno nell’isola di Malta.

La notizia giunge a seguito del quotidiano aggiornamento con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale.

Così, il bilancio della centosessantanovesima giornata di attività del C.O.C. è il seguente:

Totale ospedalizzati: 0;

Totale in isolamento domiciliare: 1;

Totale guariti dal COVID 76;

Totale decessi: 20;

Continua, nel frattempo, l’ attività di screening dei tamponi praticati sul territorio comunale, e, ora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Registriamo – commenta il sindaco, Giovanni Palomba – dopo mesi un nuovo caso di positività al Covid-19. In linea con i dati nazionali degli ultimi giorni, purtroppo, ad essere affetto dal virus è un nostro giovane concittadino. È fondamentale, soprattutto in questo momento, recuperare le buone prassi acquisite durante il periodo critico del lockdown. Lo avevamo detto più volte: l’emergenza epidemiologica è ancora in atto. Mascherine e distanziamento sociale sono indispensabili per evitare il proliferare di ulteriori contagi. Non dobbiamo aver timore ma soltanto buon senso. Non molliamo. Uniti ce la faremo”.

Il Centro Operativo Comunale resta reperibile al numero: 081. 8830741.