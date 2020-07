Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.772. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati e confermati 3 nuovi casi, 17 in tre giorni. I nuovi contagiati sono stati trovati nelle province di Napoli, Salerno e Avellino (si tratta di 3 nuovi e un quarto riguarda la conferma di un caso già segnalato).

I nuovi positivi sono stati trovati su 1.212 tamponi esaminati nei laboratori abilitati (302.889 gli esami eseguiti dall’inizio della pandemia). Non ci sono stati decessi nell’ultimo giorno, né guariti. I morti restano 432 e i guariti 4.094.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 13 (-34) in terapia intensiva 0 (stabile), mentre 233 (+38) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 246 (+4) contro i 4.772 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.662 (+2), a Salerno 700 (+1), ad Avellino 572 (+1), a Caserta 581, a Benevento 209. Il contagio cresce in tutte le province salvo il Sannio.