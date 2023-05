“Da Luigi Gallo solo accuse strumentali e meschine, pensi a cosa non ha fatto per Torre del Greco durante i suoi dieci anni da parlamentare prima di attaccare chi ha già dimostrato di avere le carte in regola per governare la nostra città”. Così i vertici di Forza Italiasul candidato sindaco Ciro Borriello e sulla sua coalizione di centrodestra.

“Il M5S non è pervenuto in questa competizione elettorale, toccando il minimo storico di 1.100 voti e tutta questa acrimonia nei confronti dell’ex sindaco e della sua squadra è dettata esclusivamente dalla volontà di garantire un posto in consiglio comunale al fratello Mirko Gallo, primo della lista del M5S e eletto solo in caso di vittoria al ballottaggio di Luigi Mennella”, proseguono i rappresentanti del gruppo azzurro.

“Anziché pensare a sistemare i familiari, l’onorevole Luigi Gallo faccia un mea culpa per gli inesistenti risultati ottenuti per Torre del Greco in dieci anni da deputato se non prendere in giro i marittimi della città e gli obbligazionisti della Deiulemar compagnia di navigazione, due categorie illuse e deluse dalle promesse del “politico” del M5S.







Anziché pontificare dall’alto di non si sa bene quale patente di perbenismo, Luigi Gallo pensi a tornare a lavorare. Dopo dieci anni #Adesso è il momento”, conclude il gruppo locale di Forza Italia.

