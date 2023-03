Il colosso Primark, realtà internazionale del Fashion Retail con 14 punti vendita in Italia e più di 3500 collaboratori, continua la sua mission di espansione aprendo nuovi negozi nei prossimi mesi.

In Campania ha dato il via alle assunzioni di figure da inserire nel suo maxistore in provincia di Caserta.

Per la sede di Marcianise, infatti, il marchio leader nel settore dell’abbigliamento e degli accessori della persona e della casa ha avviato una selezione per addetti alla vendite da inquadrare part time a 20 ore.







Le figure che saranno selezionate dovranno promuovere le vendite e gestire il servizio clienti.

Tra i requisiti richiesti spicca l’attitudine alla gestione della clienti; la flessibilità, la predisposizione a lavorare in team e passione per la moda e le tendenze dell’ultimo momento.

Oltre ad agli addetti vendita, Primark è alla ricerca anche di una figura che possa ricoprire il ruolo di Store manager.

Clicca qui per partecipare alla selezione in corso!