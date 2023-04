Le festività di Pasqua sono sempre occasione per effettuate gite fuoriporta, soprattutto nella giornata di Pasquetta.

Quest’anno la Pasqua ricorre il 9 aprile, mentre il 10 sarà la tanto attesa Pasquetta che solitamente vede i campani in giro per la regione alla ricerca di nuovi posti da scoprire.

Il dubbio che ogni assale i cittadini italiani e quelli campani è sempre lo stesso, in questa settimana: che tempo farà?







Stando alle ultime previsioni meteo rilasciate, a partire dalla domenica delle Palme fino a quella di Pasqua, non si prospetta nulla di buono salvo qualche sorpresa dell’ultimo momento.

Ad oggi, si prevede che una perturbazione interesserà infatti l’intera penisola: previsto mal tempo da Nord a Sud.

Il maltempo, quindi, è previsto anche in Campania e a Napoli.

Ma non solo pioggia: stando alle più rilevanti condimeteo, nel napoletano ci saranno anche venti freddi, in netto contrasto con il solito clima di aprile.

Le temperature, inoltre, potranno scendere anche di 8 gradi.

Per la scampagnata, quindi, non resta quindi che sperare in un cambio di previsione considerato che alla pasqua manca ancora una settimana.