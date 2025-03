Dalla lavorazione del corallo e del cammeo alle eccellenze enogastronomiche, dal mare a villa De Nicola, da villa delle Ginestre alla festa dei quattro altari.







E ancora la processione dell’Immacolata, il culto di San Vincenzo Romano, il mare, i percorsi sotterranei, il florovivaismo.

Torre del Greco si mette in vetrina: lo fa attraverso la partecipazione alla 28esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la kermesse in programma alla Mostra d’Oltremare da giovedì 13 a sabato 15 marzo.

In questo contesto, il Comune ha deciso di predisporre un proprio stand, presso il quale saranno presentate le diverse eccellenze della città, come ha sottolineato nella conferenza di presentazione svoltasi oggi, martedì 11 marzo, nell’aula consiliare di palazzo Baronale, il sindaco Luigi Mennella: “Il lavoro dell’amministrazione comunale – le sue parole – sono state sin dall’inizio improntate sulla valorizzazione delle peculiarità locali.

Il nostro è un territorio straordinario, posto in una posizione strategica nel cuore del golfo di Napoli.

La presenza dei turisti può produrre numerosi benefici: per questo il lavoro resta improntato da un lato ad implementare la possibilità di soggiorno dei visitatori e dall’altro a permettere che la stessa presenza abbia una ricaduta in termini positivi su quanti più settori della nostra economia”.

Ecco allora l’idea di partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo, rassegna che in tre giorni sarà seguita – stando alle stime fornite dagli organizzatori – da almeno 15mila persone, con quasi seimila agenzie di viaggio accreditate e 140 buyers nazionali e internazionali.

Nei tre giorni saranno allestiti sei padiglioni espositivi, promossi quattro workshop tematici e 18 tra convegni, presentazioni e corsi di formazione.

Il Comune ha inteso promozionare le bellezze di Torre del Greco attraverso un video realizzato da Carlo Falanga e Salvatore Varo che sarà proiettato di continuo nello schermo allestito presso lo stand e con una brochure curata da Pasquale Colantuono e distribuita ai presenti: “Non abbiamo lesinato sforzi – ammette Valentina Ascione, presidente della commissione consiliare al turismo e alla cultura – Per me si tratta della seconda esperienza ed è un’emozione che si rinnova.

Tra le prerogative di quest’anno, la presenza di una guida turistica accreditata di Torre del Greco, Genni Ercolanesi”.

Alla conferenza ha preso parte anche il dirigente dell’ufficio Turismo Gaetano Camarda insieme ad una rappresentanza dei dipendenti.

Lo stand di Torre del Greco sarà animato da tante realtà, tra le quali il distretto del commercio “Vesuvio vista mare”, la Pro Loco e l’istituto Degni. Quest’ultimo, attraverso i suoi studenti, si occuperà dell’accoglienza e delle prove dal vivo relative alla lavorazione del corallo e del cammeo.

Presente alla conferenza anche l’assessore al Bilancio, Anna Fiore, che ha tracciato un primo resoconto in merito all’imposta di soggiorno, introdotta dall’inizio del 2025: “I primi dati in nostro possesso – ha detto – sono lusinghieri.

Per il momento attendiamo almeno il primo trimestre prima di fornire le cifre, ma i dati in nostro possesso, anche in relazione alle strutture accreditate, ci lasciano ben sperare e soprattutto sono migliori rispetto a quanto inizialmente preventivato”.