E’ morto l’attore Carlo Croccolo, aveva 92 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata comunicata sulla pagina Facebook dell’attore dalla sua famiglia. Napoli, sua città Natale è in lutto.

“Questa mattina – viene scritto – alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento”, a Napoli.

Nella sua lunghissima carriera Croccolo ha lavorato soprattutto nel cinema a partire dal 1950 in oltre cento film. In particolare è stato cameriere, cuoco, cocchiere e maggiordomo di Totò nei panni di un nobile squattrinato. Tra i tanti è stato il cameriere Gondrano in 47 morto che parla (1951), il maggiordomo Camillo in Totò lascia o raddoppia? (1956), Battista in Signori si nasce (1960).