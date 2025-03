Essere una Banca del territorio come la nostra significa molto più che generare valore puramente economico, e la consapevolezza dell’importante ruolo sociale che svolgiamo ci impegna a promuovere il benessere della comunità in cui operiamo da oltre 135 anni.







L’attenzione alla salvaguardia della salute è testimoniata dalle iniziative che mettiamo in atto per i nostri Collaboratori e i nostri Soci, per prevenire eventuali situazioni di rischio.

Grazie alla professionalità e disponibilità dell’equipe medica della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Napoli, anche quest’anno offriamo una serie di screening specialistici ai SOCI BCP presso la sede di Palazzo Vallelonga, al Corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco:

• 8 aprile controllo di cute e nei

• 14 aprile prevenzione senologica

Per questioni organizzative, le prenotazioni dovranno pervenire entro giovedì 3 aprile inviando una mail all’Ufficio Relazioni Esterne e Attività Istituzionali relazioniesterne@bcp.it, indicando la visita scelta, un recapito telefonico e il numero di Socio BCP (diversamente il Codice Fiscale).

Sarà nostra cura contattare il Socio per comunicare l’orario della visita.