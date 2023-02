La famosa azienda conosciuta in tutto il mondo per il suo caffè assume lavoratori in provincia di Napoli.

Kimbo, infatti, sta offrendo nuove posizioni di lavoro, aperte nella sede di Melito di Napoli. Nello specifico il colosso cerca addetti al confezionamento da inserire nella sua struttura alle porte del capoluogo campano.

Prevista, per questo ruolo, anche la formazione.

Inoltre, Kimbo sta cercando anche buyer e venditori.

Insomma, nuove occasioni si prospettano a chi è in cerca di lavoro o chi sta cercando di cambiarlo.

Per candidarsi, è possibile cliccare a questo link.