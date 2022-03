Torre del Greco – L’ASL Napoli 3 Sud di Torre del Greco ha dunque indetto due concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno – categoria D/D1 – nei seguenti ruoli professionali:

n. 20 posti per collaboratore sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

n. 6 posti per collaboratore amministrativo – Avvocato.

REQUISITI

Per partecipare ai concorsi indetti dall’ASL Napoli 3 Sud di Torre del Greco è necessario possedere i requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;

idoneità fisica;

inclusione nell’elettorato attivo;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI

È richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti specifici, in base alla posizione per la quale ci si candida:

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Diploma universitario di Tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro o diplomi o attestati conseguiti sulla base dell’ordinamento precedente, ritenuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell’attività professionale dell’accesso ai pubblici concorsi;

iscrizione all’albo professionale.

AVVOCATO

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in Giurisprudenza;

abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

SELEZIONE

Oltre ai titoli posseduti, i partecipanti ai concorsi pubblici saranno esaminati sulla base di tre prove d’esame: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

Qualora il numero delle domande risulti superiore a quello previsto dall’Amministrazione, verrà espletata una prova preselettiva per ridurre il numero dei candidati partecipanti.

Per conoscere nel dettaglio le prove d’esame e le materie relative al profilo di interesse, vi rimandiamo alla lettura dei singoli bandi.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione ai concorsi presso l’ASL Napoli 3 Sud devono essere presentate esclusivamente tramite procedura online disponibile alla seguente pagina entro il giorno 11 Aprile 2022.

Ogni altro dettaglio sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione e sui documenti da allegare è indicato nei bandi sotto disponibili.