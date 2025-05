Villa De Nicola sarà gestita dal Comune di Torre del Greco.

Sta per diventare realtà l’accordo tra l’ente e Città Metropolitana, che segnerà di fatto il passaggio di consegne e permetterà dunque all’amministrazione di palazzo Baronale di occuparsi della gestione della dimora che fu del premio presidente della Repubblica.

Un partenariato per la valorizzazione e la fruizione al pubblico della storica villa che verrà sancito domani, martedì 20 maggio, quando alle ore 17.30, negli spazi della struttura posta in via Tironi, sarà firmato il protocollo tra il vicesindaco di Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo, e il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella.







Sarà quello il primo passo per l’intesa che porterà il Comune ad occuparsi dell’immobile, con l’obiettivo di farne un centro studi, nel solco della memoria di Enrico De Nicola.