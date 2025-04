Sono stati estratti 4 cadaveri dalla cabina a monte della funivia del Monte Faito precipitata nel pomeriggio.







Nella cabina c’erano cinque persone, quattro passeggeri più il macchinista, dipendente dell’Eav.

A quanto apprende, al momento sono deceduti tre dei passeggeri e il macchinista, mentre un altro passeggero risulterebbe disperso. I vigili del fuoco e il soccorso alpino stanno operando sul posto anche con l’ausilio di due elicotteri, ma ci sono grosse difficoltà a causa del meteo.

Poteva finire anche in tragedia per sedici passeggeri rimasti bloccati in una cabina della funivia del Faito per loro è stata solo una brutta avventura a lieto fine.

La funivia che collega Castellammare di Stabia con il monte Faito si è fermata a causa di un guasto.

La cabina con i passeggeri si è bloccata a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Castellammare, per fortuna a pochi metri dal suolo.

La causa: un cavo è precipitato sulla linea aerea della sottostante ferrovia Circumvesuviana, determinando l’interruzione della tratta tra le stazioni Pioppaino e Castellammare.

Di conseguenza sono stata istituiti bus sostitutivi nella tratta interrotta.

I passeggeri sono stati imbragati e fatti scendere uno alla volta.

La prefettura di Napoli ha coordinato le operazioni di salvataggio.