Un evento emozionante, che attraverserà i luoghi più belli della Campania, per gli appassionati di motori: la Sorrento Roads 2023. Le auto d’epoca attraverseranno la Penisola Sorrentina, il Golfo di Napoli, la Reggia di Caserta e la Costiera Amalfitana. L’evento si terrà dal 30 marzo al 2 aprile 2023, giunta alla seconda edizione, attraverserà i luoghi più belli della Campania.

Sul percorso designato sfrecceranno 40 vetture, moderne e storiche. Le auto prodotte fino al 1990 avranno la priorità nella selezione. Il vincitore assoluto della competizione avrà la possibilità di partecipare alla Coppa delle Alpi del 2024.







Le tappe della Sorrento Roads 2023

Sorrento, la città di partenza e arrivo della gara

Sorrento è il punto di partenza e di arrivo della competizione. La città, che si affaccia sul caratteristico porticciolo, offre ai partecipanti un’esperienza unica attraverso le sue strade, i locali, i negozi e gli artigiani tipici. Tra i luoghi da visitare ci sono la Piazza Tasso, la Cattedrale, la chiesa di San Francesco con il rinomato chiostro, corso Italia, gli agrumeti e il lungomare di fronte alla baia di Napoli.

Il Golfo di Napoli

Il percorso della competizione attraverserà anche il Golfo di Napoli, uno dei luoghi più belli del mondo, che attira ogni anno turisti da tutto il mondo. Il Golfo è noto per il Vesuvio, Capri, Ischia e Procida che lo circondano. Il Golfo ha tre grandi insenature: la piccola baia di Pozzuoli, il porto di Napoli e la baia di Castellammare. I partecipanti dovranno passare per la Bocca Grande, tra Ischia e Capri, o per la Bocca Piccola, tra Capri e Punta Campanella, per accedere al Golfo.

La Reggia di Caserta

Il percorso toccherà anche La Reggia di Caserta, una delle più belle regge del mondo. La Reggia, progettata nel Settecento da Luigi Vanvitelli su incarico di Carlo III di Borbone, rappresenta il trionfo del barocco italiano. La Reggia è celebre per gli Appartamenti del Re e della Regina, la Biblioteca Palatina, la Pinacoteca e l’Archivio Storico. Il parco, suddiviso in giardino all’italiana e giardino inglese, ha una superficie di 120 ettari e una lunghezza di quasi tre chilometri.

La Costiera Amalfitana

La competizione terminerà sulla splendida Costiera Amalfitana, caratterizzata da cittadine a picco sul mare, una tradizione gastronomica senza eguali e un patrimonio storico di inestimabile valore. La costa, inclusa nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, è caratterizzata da alte scogliere, incantevoli calette e piccole baie, terrazze di agrumi, viti, olivi e botteghe degli artigiani.