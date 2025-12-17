Ercolano – Reperti di Ercolano ambasciatori all’estero: tre opere in prestito alla mostra “Romains_Arts_Patrimoine” al Museo Lugdunum di Lione.

Continuano a viaggiare nel mondo i tesori del Parco Archeologico di Ercolano, custodi di una storia unica e ambasciatori dell’eccellenza culturale italiana. In occasione della mostra internazionale “Romains_Arts_Patrimoine”, in svolgimento al Museo Lugdunum di Lione (Francia), fino al 7 giugno 2026, il Parco ha concesso in prestito tre significativi reperti che arricchiscono il prestigioso percorso espositivo.







Messaggeri del Parco sono: la Statuetta di Venere, raffinata opera scultorea che incarna l’eleganza e la grazia dell’arte antica; la Testa policroma di Amazzone, straordinario esempio di resa espressiva e cromatica, testimonianza del livello artistico raggiunto dall’arte romana e dell’uso originario del colore nella scultura; il dipinto con cornice in legno carbonizzato raffigurante amorini alati, scena ispirata al culto di Apollo che apporta al percorso della mostra un tocco di poesia figurativa e di colta eleganza dell’antica Ercolano. L’opera è stato oggetto di un accurato restauro finanziato dal Museo Lugdunum di Lione.

Questi reperti, scelti per il loro valore storico, artistico e simbolico, rappresentano un ulteriore capitolo del viaggio internazionale delle opere ercolanesi, da tempo protagoniste di collaborazioni con istituzioni culturali estere. La loro presenza a Lione contribuisce a diffondere la conoscenza del patrimonio ercolanese oltre i confini nazionali, confermando il ruolo del Parco come polo di ricerca, tutela e divulgazione culturale.

