Napoli – Altri 7 tamponi, per i quali, come per gli altri finora positivi, si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, sono risultati positivi in Campania.

Ne da’ notizia la task force della Regione. Se fosse confermata la positività alle ulteriori analisi sarebbero 11 i casi. Oggi sono stati esaminati all’ospedale Cotugno oltre 70 tamponi.

A quanto si apprende i 7 positivi sono tutti di Napoli; potrebbero essere collegati alla persona positiva già individuata in città,ora in quarantena domiciliare (ansa).