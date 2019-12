Torre del Greco – Maria Gabriella Palomba in pole position per il ruolo di commissario cittadino della Lega a Torre del Greco.

Secondo indiscrezioni, a lanciarla, l’ex commissario cittadino Francesco Panariello ( destituito dopo la magra figura delle ultime Comunali, dove non riuscì a presentare la lista, ndr), insiemi ai leghisti della ultima ora come l’ex consigliere comunale Vittorio De Carlo, candidato alla scorsa tornata elettorale con la coalizione a supporto di Luigi Mele e primo dei non eletti della lista di Fratelli d’Italia; e Carmine Gentile detto Mniello (da poco rientrato in Consiglio comunale al posto di Felice Gaglione, ndr), candidato proprio in coppia alle Comunali del 2018 con Maria Gabriella Palomba nelle liste di Giovanni Palomba.

A rendere meno liscia la strada del commissariamento a favore di Maria Gabriella Palomba potrebbe esserci lo zampino di colui che l’aiuto ad essere eletta a consigliere comunale nell’ultima sindacatura di Ciro Borriello e cioè Luigi Mele.

Infatti, l’ex candidato a sindaco di Forza Italia, dopo uno scontro verbale con Cesaro junior, alle ultime Europee, in extremis, decise di appoggiare un candidato della Lega.

Ricordiamo che, il partito di Salvini vedeva contrapposti sul territorio due gruppi: uno legato all’ex sottosegretario del primo governo Conte, Pina Castiello (leggi l’ex An Vincenzo Nespoli, nda), con la candidatura di Lucia Vuolo; e l’altro legato al coordinatore campano Gianluca Cantalamessa, con la candidatura di Simona Sapignoli.

Del primo gruppo ne fece parte il solo Luigi Mele, che riuscì in brevissimo tempo a racimolare per la candidata di area Castiello 309 voti. Il secondo gruppo, invece, ben più nutrito, composto dall’ex segretario cittadino del carroccio Panariello, con l’appoggio dell’ex vice sindaco Spierto e degli ex consiglieri comunali De Carlo e Palomba, in un tempo maggiore, riuscirono a mettere insieme solo 293 voti per Sapignoli.

Ovviamente in politica i voti contano e pesano, e Mele, con quel risultato, potrebbe dire senz’altro la sua per la guida della Lega a Torre del Greco. Maria Gabriella Palomba e il suo gruppo sono avvisati.