Torre del Greco – Emergenza a Torre del Greco, 20 gatti avvelenati a via Lamaria Vecchia, nei pressi del quartiere di S.Antonio.

I gattari e gli abitanti del posto chiedono l’intervento delle autorità per punire i colpevoli.

“E’ vergognoso che si uccidano degli esseri indifesi. Oltre ad essere indifesi, voglio ricordare l’utilità delle colonie di gatti, che, con la loro presenza tengono lontano i topi. Spero che chi ha commesso questo vile gesto venga individuato e fermato. Noi del posto, vigileremo per far sì che ciò non avvenga più”, così Rosaria Bigonce.

Quello dell’avvelenamento e della sparizione di colonie di gatti non è un fenomeno nuovo a Torre del Greco. Infatti, già un paio d’anni fa, in pochi mesi, ci fu il numero record, contando le sparizioni e gli avvelenamenti, di oltre 50 gatti scomparsi. Purtroppo episodi come questi, come abbiamo visto, diventano sempre più frequenti. “È nostra intenzione denunciare i responsabili e portare avanti i procedimenti fino al tribunale. In tal senso, chiediamo l’appoggio della procura sui temi riguardanti gli animali”, spiega un’altra gattara torrese.