Ieri sera, Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, tramite una diretta Facebook ha aggiornato i cittadini circa l’emergenza coronavirus nella regione: “Abbiamo salvato la Campania. Siamo la regione con la maggior densità di abitanti per chilometro quadrato, 430 a 1 il rapporto, in alcune aree anche 1.000 a 1. Non era scontato salvare la regione.

Tanti in Italia stanno provando a sporcare la faccia della Campania, ma la verità è sotto gli occhi di tutti. Noi non perdiamo tempo, la Campania è la regione con la mortalità più bassa rispetto ad altre regioni come la Basilicata e ha anticipato di due settimane le scelte del Governo. Siamo stati lungimiranti e saremo i primi di Italia ad uscire dal tunnel se continuiamo così”.

“Se manteniamo comportamento corretti e con questo andamento, noi a metà maggio siamo fuori dall’emergenza coronavirus. Potremo dire di averlo sconfitto. Qualcuno è dispiaciuto delle prove di serietà date da Napoli e la Campania, non vogliono abbandonare la vecchia abitudine di offendere la nostra immagine. In questo caso non hanno argomenti per speculare. Ringrazio i cittadini campani per il loro comportamento”.