Nessun nuovo contagio da COVID- 19 è stato rilevato, nella giornata odierna, a Torre del Greco, mentre sono stati registrati altri due guariti.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, al termine dell’aggiornamento serale con i vertici dell’ ASL Na3 Sud, e a lavoro continuo, ormai, da ventisei giorni.

Nel complesso, la situazione del territorio comunale è quella descritta dai seguenti dati:

Totale ospedalizzati: 20;

Totale in isolamento domiciliare: 29;

Totale guariti: 4,

Totale decessi: 10

Previsto, nelle prossime ore, lo screening degli altri tamponi da parte dall’ Autorità Sanitaria Locale.

Bandiere a mezz’asta, a Palazzo Baronale, per l’intera giornata e un minuto di silenzio alle ore 12.00 è stato osservato dal sindaco Giovanni Palomba, insieme ai consiglieri e agli assessori, per ricordare, unitamente a tutti i comuni d’Italia le vittime di questa emergenza epidemiologica.

“Una giornata densa di significato” – ha commentato il primo cittadino.

“I nuovi dati di oggi, confortanti, ci fanno ben sperare che stiamo andando nella direzione giusta, ma tanto ancora c’è da fare. È indispensabile la collaborazione e la riscoperta di una coscienza civile collettiva in ciascuno di noi. Lavoriamo per garantire la tranquillità di tutti i cittadini torresi. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo”.