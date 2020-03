Alla bella notizia della guarigione della maestra di Striano che prestava servizio a Torre del Greco segue quella agghiacciante della morte del suo collega, nativo di Terzigno, ma residente a San Valentino Torio.

E’ risultato positivo al Covid-19 lo scorso 06 marzo e si trovava all’Ospedale Cotugno di Napoli.

A comunicare la triste notizia è stato il sindaco di San Valentino, Michele Strianese:

Cari amici,

purtroppo e’ venuto a mancare il sig. Raffaele Bifulco, nostro concittadino che combatteva all’ Ospedale Cotugno contro questa bruttissima epidemia.

Ha lottato ma non ce l’ ha fatta. Preghiamo per lui e per la sua famiglia ed uniamoci a loro in questo difficilissimo momento con la preghiera, il silenzio ed il rispetto.

Per la giornata di domani sara’ dichiarato il lutto cittadino per testimoniare vicinanza alla famiglia e per riflettere su quanto sta accadendo.

Questa perdita, che ci riguarda davvero da vicino, faccia ragionare chi oggi ancora non rispetta regole e leggi ed espone se stesso e gli altri alla morte…!!!

Forse a qualcuno non e’ ancora chiaro quello che sta succedendo.

Da oggi e fino a domenica sono vietati flashmob e musica sui balconi per rispettare e onorare il sig. Raffaele che ora e’ nella gloria dei cieli.

Il Sindaco Michele Strianese e l’Amministrazione Comunale.