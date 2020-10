Napoli – Le forze di polizia controlleranno il rispetto delle norme imposte con la stretta anti Coronavirus in Campania.

Questa mattina il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli si sono incontrati a Roma per concordare un’azione congiunta diretta a rafforzare le misure di contenimento dell’epidemia sanitaria.

Dopo aver stabilito l’obbligo delle mascherine per 24 ore al giorno, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha anche bloccato la cosiddetta movida. La nuova ordinanza n.75 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca (leggi i chiarimenti) stabilisce il divieto di vendita dopo le 22 degli alcolici.

Le misure sono dirette a evitare (per ora) il lockdown, alla luce della impennata di nuovi contagi registrati in crescendo nel corso dell’ultimo mese. Un’intesa con il Ministro dell’Interno consente dalle prossime ore l’attivazione dei controlli per le strade da parte delle forze dell’ordine.

Sanzioni e controlli si rendono necessari per ristabilire l’ordine, dopo un’estate di grande rilassamento generale in tutto il Paese, ha spiegato in sostanza De Luca. «È del tutto evidente che senza la responsabilità e l’autodisciplina di ogni cittadino, i problemi sono destinati ad aggravarsi. Ma le azioni che si metteranno in campo nelle prossime ore, anche in relazione a nuove ordinanze nazionali e regionali, serviranno ad isolare e eliminare situazioni di irresponsabilità», ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, che ha ringraziato il Ministro e il Capo della polizia per «la sensibilità e la disponibilità mostrata anche in questa circostanza, ed ha espresso l’apprezzamento per l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel nostro Paese», si legge nella nota dell’Unità di crisi.