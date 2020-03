Torre del Greco – Una maestra è risultata contagiata da coronavirus, come riportato dal Il Mattino. L’insegnante fa parte del corpo docente dell’Istituto comprensivo Don Bosco-Francesco D’Assisi di viale Generale Dalla Chiesa (ex viale Campania). In città, ovviamente è panico.

la 47enne insegnate vive a Striano, risultata positiva al tampone del Covid-19 è stata trasportata in serata al Cotugno.

La dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Don Bosco-Francesco D’Assisi, la scuola in cui insegna la donna contagiata, ha già comunicato che la maestra non presta servizio a scuola da 15 giorni.

In contatto tra loro i sindaci delle città di Striano e Torre del Greco. Nelle prossime ore si aspettano provvedimenti, tra cui la chiusura dell’istituto.