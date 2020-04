Napoli – Aggiornamento bollettino regionale al 4 aprile ore 22.

In Campania i positivi al Covid-19 sono a 2.960, con 132 nuovi casi su 1.605 tamponi esaminati, 23.139 dall’inizio dell’epidemia.

Non si erano mai esaminati tanti tamponi in un solo giorno come in questa giornata. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica il dettaglio dei dati: all’Ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 569 tamponi di cui 52 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno esaminati 184 tamponi di cui 14 positivi; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta analizzati 73 tamponi di cui 3 positivi; all’ASL di Caserta (presìdi di Aversa e Marcianise sono stati processati 119 tamponi di cui 21 positivi; all’Ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 136 tamponi di cui 5 positivi; all’Ospedale San Paolo di Napoli analizzati 26 tamponi di cui 17 positivi; all’Azienda Universitaria Federico II processati 72 tamponi di cui 11 positivi; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno analizzati 396 tamponi di cui 9 positivi; all’Ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 29 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Eboli: è stato analizzato 1 tampone risultato negativo. Da segnalare che a Benevento ed Eboli non ci sono stati nuovi tamponi positivi. Rallentano anche Avellino e Caserta. I casi soprattutto a Napoli e a Salerno.

Nel frattempo salgono però i decessi, ora a 168, con cinque vittime in più nell’ultimo giorno. L’aggiornamento pomeridiano dell’Unità di crisi ha rivisto al rialzo anche i guariti, 146, di cui 68 totalmente guariti e 78 clinicamente guariti. Il riparto per provincia fa segnare un incremento in Irpinia. Ecco il dettaglio a Napoli: 1.498 (di cui 657 Napoli Città e 841 Napoli provincia); a Salerno: 426; ad Avellino: 351 a Caserta: 279; a Benevento: 86. Altri in fase di verifica Asl: 188.

Nel frattempo, il Ministero della Salute ha confermato come contagiati tutti i nuovi casi positivi di ieri.